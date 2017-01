Picchia fidanzata, poi anche medici dell'ospedale, arrestato

(ANSA) - BOLOGNA, 9 GEN - Completamente ubriaco, ha picchiato la fidanzata al punto da farla finire all'ospedale, dove ha continuato a dare in escandescenze malmenando un medico, un infermiere e un carabiniere. E' successo sabato sera a Budrio, nel Bolognese. L'aggressore è un 33enne albanese, che alla fine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e lesioni personali aggravate alla ragazza. L'uomo, in stato di ebbrezza, durante una lite in casa aveva messo le mani addosso alla fidanzata, una 23enne italiana, poi aveva deciso di accompagnarla al pronto soccorso per farle medicare alcune ferite al collo e al polso. Giunti all'ospedale di Budrio, se l'è presa con il personale sanitario e anche con uno dei militari dell'Arma intervenuti per tentare di calmarlo. A causa delle lesioni, la ragazza è stata trasferita nel reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Maggiore di Bologna, dove ha ricevuto 30 giorni di prognosi.(ANSA).