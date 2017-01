Maltempo:volontario dona suoi vestiti a profugo

(ANSA) - BARLETTA, 9 GEN - Era molto infreddolito e sporco per essere rimasto attaccato sotto un tir nel viaggio dalla Grecia alla Puglia ma felice per essere riuscito a sopravvivere: la drammatica storia dell'afghano ha commosso i volontari che lo avevano avvicinato nella stazione di Barletta per dare aiuto e uno di loro, Giorgio, alla sua prima uscita con l'unità di strada della Caritas, si è spogliato e gli ha regalato i suoi abiti. E' accaduto nella fredda notte tra il 7 e l'8 gennaio a Barletta, in Puglia, regione attraversata in questi ultimi giorni da una ondata di maltempo, con neve e ghiaccio. La storia viene raccontata dal direttore della Caritas di Barletta, Lorenzo Chieppa. "In 25 anni di volontariato, con le unità di strada, - racconta - non avevo mai assistito a nulla di simile, è stata una nottata molto particolare, che non dimenticherò". Chieppa quella notte era il responsabile dell'unità di strada della Caritas e della Croce rossa, composta da volontari che, da dicembre scorso, escono per soccorrere i senzatetto.