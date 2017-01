Nigeria: 5 kamikaze in azione nel nord-est, almeno 8 morti

(ANSA) - MAIDUGURI, (NIGERIA), 9 GEN - E' di almeno otto morti, tra cui cinque kamikaze, il bilancio di due attentati avvenuti ieri notte nel nord-est della Nigeria e compiuti con molta probabilità dai fondamentalisti islamici Boko Haram. Stando alla ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine i primi tre attentatori hanno azionato le loro cinture esplosive mentre si stavano avvicinando ad un checkpoint militare non distante da Maiduguri, uccidendo un civile impiegato nelle forze di autodifesa. Due ore dopo due kamikaze donne si sono fatte saltare in aria uccidendo altre due persone. Oltre 20mila persone, tra civili, militari e poliziotti, sono stati uccisi dai fondamentalisti islamici in sette anni, e più di due milioni e mezzo di persone sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni nelle aree nordorientali della Nigeria, dove sono attivi i Boko Haram. Le autorità hanno messo in guardia i civili sulla nuova strategia usata dai terroristi che bussano alla porta e poi si fanno saltare in aria.