Trump: George Clooney si schiera con Meryl Streep

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - L'attore americano George Clooney si schiera con la sua collega Meryl Streep contro il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. "Ma lei non dovrebbe gestire il Paese?", si è chiesto ieri sera Clooney, riferendosi a Trump, durante un ricevimento per il nuovo documentario di Netflix White Helmets. E poi, riporta il Guardian: "Io non l'ho votato, non lo appoggio, non penso sia stata la scelta giusta". I commenti seguono la polemica tra Trump e Streep dopo le critiche di quest'ultima nei confronti del futuro presidente americano la sera dei Golden Globes. Critiche seguite ieri da una serie di tweet al vetriolo da parte del magnate immobiliare contro l'attrice.