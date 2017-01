Maltempo: Veneto nel gelo, ad Asiago -14 e Cortina -10

(ANSA) - VENEZIA, 10 GEN - Continua l'ondata di freddo in Veneto, specie sulle zone montane dove le minime sono di 4-5 gradi centigradi sotto la media stagionale, con una punta di -22,3 gradi su Dolina Campoluzzo, a 1.768 metri nel vicentino, mentre ad Asiago (Vicenza) è -14,4 e a Cortina (Belluno) -10,4. A Punta Rocca sulla Marmolada, a 3.256 metri, la minima è stata di -15.5. In pianura, dove nella notte si sono registrate a macchia di leopardo delle lievissime precipitazioni di nevischio o pioggia gelata, le minime hanno subito un aumento, grazie alla nuvolesità e a una maggiore ventilazione, ma sono ancora sotto la media: si passa, secondo i dati del centro meteo di Teolo, dai -7 registrati nelle stazioni di Verona e Belluno allo zero per Venezia. A Rovigo -4, Vicenza -2, Padova e Treviso -1. (ANSA).