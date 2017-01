Migranti su furgoni verso la Francia, arrestati due passeur

(ANSA) - CUNEO, 10 GEN - C'erano 34 extracomunitari nordafricani nei due furgoni fermati nel Cuneese, al confine con la Francia, la notte tra domenica e lunedì. I carabinieri di Borgo San Dalmazzo hanno arrestato due passeur, un 50enne senegalese e un 40enne della Guinea. Abitanti in Francia, e incensurati, entrambi sono accusati di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina. rischiano una condanna fino a 15 anni. Stipati sui due furgoni, c'erano anche due bambine, di tre e nove anni, con i genitori. Tutti sbarcati nei mesi scorsi a Lampedusa, e poi trasferiti in strutture siciliane e calabresi, 14 extracomunitari erano privi di documenti; gli altri venti si erano invece vista respingere la richiesta di asilo. Ai militari hanno riferito di essere partiti da Torino per Grenoble e che per il viaggio avrebbero pagato un centinaio di euro a testa. Analoga operazione era stata condotta la notte di Natale, quando i carabinieri sorpresero un ivoriano alla guida di un furgone con a bordo 15 clandestini nordafricani.(ANSA).