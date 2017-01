Maltempo:finge su Fb di essere sindaco Bari,'scuole chiuse'

(ANSA) - BARI, 10 GEN - Il sindaco della Città metropolitana di Bari e presidente nazionale Anci, Antonio Decaro, avvisa su Facebook che in queste ore sta circolando un suo finto post (che il primo cittadino pubblica bollandolo come 'Falso'), in cui un impostore finge di essere il primo cittadino e annuncia la chiusura delle scuole fino al 17 gennaio (dopo ieri e oggi, ndr) a causa del maltempo. "Circola questo finto post sul web", scrive Decaro precisando che "su questa pagina non è mai stato scritto un post del genere e non sono ancora state prese decisioni sulla giornata di domani, cosa che faremo nelle prossime ore". "Al simpaticone che ha scritto questo post - conclude il primo cittadino - consiglio di rimettersi a studiare, così la prossima volta eviterà di fare tanti errori grammaticali e il suo scherzo risulterà più credibile". In effetti non era difficile immaginare che si trattasse di un 'fake' dal momento che il finto post sembra scritto da un bambino.