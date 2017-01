C.destra: Toti, movimento Parisi sembra film dell'orrore

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - "Per il momento è un film che mi interessa poco: in tutta sincerità mi sembra un misto tra 'Cocoon' e 'A volte ritornano', non so se è un un film fantasy o un film dell'orrore". Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e consigliere politico di Silvio Berlusconi parlando di Stefano Parisi in vista della riunione del movimento 'Energie per l'Italia' in programma il 21 gennaio a Genova al teatro Sivori. "I film di cui non capisco la trama - ha aggiunto Toti - li guardo malvolentieri: non so qual è il progetto. Qui un centrodestra c'è, è vivo, vitale e vivace e giusto ieri ha vinto le elezioni provinciali a Savona, segno della fiducia degli amministratori nella nostra maggioranza, e ha guadagnato posizioni su La Spezia". "Chi vuole venire a dare una mano per remare nella direzione giusta è ancora il benvenuto, chi decide di farsi ammiraglio senza aver dato nemmeno una remata forse è bene che contribuisca prima a fare un pezzo di strada", ha concluso il governatore della Liguria.