Pd: Speranza, Renzi leader sconfitto, serve cambiamento

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Renzi ha commesso l'errore enorme di personalizzare il referendum e ha perso. E' un leader sconfitto. Io credo che il Pd e il centrosinistra abbiano bisogno di una leadership diversa". Lo dice Roberto Speranza al videoforum di Repubblica.it. Secondo Speranza "c'è fortemente bisogno del congresso e di una discussione profonda e non certo di 'gazebate'. E va anche - sostiene - cambiata la leadership: ho un giudizio negativo di Renzi in questi anni". Secondo il deputato Dem la domanda è "chi vuole rappresentare il Pd? In questi anni il Pd è stato il partito dei potenti e noi invece dobbiamo rappresentare un'alternativa. E' stato il partito di Palazzo Chigi, di chi ce la fa. E invece credo che serva un Pd diverso".