Governo: Speranza, serve discontinuità o non ha senso

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "La domanda politica emersa dal referendum è di radicale cambiamento. Io credo che nella fotografia della composizione del governo ci fosse bisogno di una discontinuità più marcata, ora l'auspicio è che si veda nel merito e innanzitutto nella questione sociale: lavoro, lotta alla povertà, scuola. C'è bisogno di mettere mano ad alcuni punti e cambiare rotta in modo eclatante". Lo dice Roberto Speranza, deputato della minoranza Dem, al videoforum di Repubblica.it. "Se questo governo - sottolinea - fa una svolta a partire dalle condizioni sociali può far bene, altrimenti non ha senso. Il punto non è quanto dura il governo ma se fa cose utili al Paese e per fa recuperare consenso anche al Pd".