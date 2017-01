L. elettorale: commissione riprende lavori ma non è a odg

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - La commissione Affari costituzionali della Camera ha ripreso questa mattina i lavori, dopo la pausa natalizia, con una riunione dell'ufficio di presidenza. Nell'incontro non è stata toccata la legge elettorale e, dunque, resta per ora valido quanto deciso a dicembre: il tema delle modifiche all'Italicum verrà affrontato dopo la sentenza della Corte costituzionale. Da domani in commissione inizierà invece l'esame di una proposta di legge a prima firma del M5S, sulle modalità delle operazioni di voto. Il testo - si legge nella relazione - mira a "rendere il processo elettorale più trasparente e meno soggetto a distorsioni e inquinamenti del voto" in un Paese in cui si registrano casi di "voto di scambio politico-mafioso" e "annullamento seriale di schede". La proposta prevede tra l'altro il sorteggio degli scrutatori tra gli iscritti all'albo e la rotazione dei ruoli. Si dispone che gli scrutatori, che dovranno avere tra i 18 e i 65 anni, siano diplomati e che debbano seguire un breve corso di formazione.