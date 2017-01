Libia: l'ambasciatore italiano presenta credenziali a Serraj

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - L'ambasciatore Giuseppe Perrone ha presentato le credenziali al premier libico Al-Serraj. Lo ha reso noto la Farnesina su Twitter, sottolineando, come aveva fatto ieri il ministro Angelino Alfano, che l'apertura dell'ambasciata italiana a Tripoli rappresenta un "segnale di amicizia verso il popolo libico" e di "fiducia per il futuro". "C'è sempre una situazione di rischio, ma considerato il nostro ruolo particolare in Libia abbiamo deciso di fare questo investimento politico". Ha detto all'ANSA l'ambasciatore Perrone che ha avuto un colloquio con Serraj e con il ministro degli Esteri libico, che hanno ringraziato l'Italia per essere stato il primo Paese occidentale a riaprire la propria ambasciata dal 2014.