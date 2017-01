Tusk, Ue resta aperta in tempi di protezionismo crescente

(ANSA) - BRUXELLES, 10 GEN - L'Unione europea punta a "lanciare entro l'anno" il negoziato per un accordo di libero commercio con la Nuova Zelanda, che "creerà posti di lavoro" e opportunità di crescita per entrambe le parti ma è anche un "messaggio politico" perché "lancia il segnale che restiamo aperti in tempi di protezionismo crescente non solo in Europa, ma nel mondo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, nel punto stampa tenuto dopo l'incontro con il nuovo premier neozelandese, Bill English, che ha inaugurato l'attività di alto livello nell' Europa Building, il nuovo edificio sede del Consiglio Europeo.