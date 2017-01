Maltempo: Coldiretti Puglia, stanno morendo gli animali

(ANSA) - BARI, 10 GEN - Stanno morendo gli animali e la conta dei danni si fa sempre più preoccupante e complicata in Puglia dove continua a nevicare: lo denuncia in una nota la Coldiretti Puglia. "Stanno morendo gli animali perché bevono acqua ghiacciata - denuncia il presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele - spesso non riescono neppure ad essere abbeverati a causa del congelamento delle condotte idriche e stiamo registrando casi di congelamento degli impianti di mungitura, tutte concause che hanno portato in pochi giorni alla perdita del 35% di latte. Quello che gli allevatori riescono a mungere in molti casi non possono consegnarlo a causa delle strade tuttora impraticabili e dell'isolamento da cui aziende agricole e zootecniche non riescono ad uscire". Per questo Coldiretti Puglia sollecita la Regione affinché venga formalizzata la richiesta di declaratoria di stato di calamità naturale.