Marito e moglie uccisi nella loro casa nel Ferrarese

Duplice omicidio nel Ferrarese: i cadaveri di un uomo di 59 anni e di una donna di 45, marito e moglie, sono stati trovati nella loro casa - secondo le prime informazioni - dal figlio 16 enne. Sono intervenuti i carabinieri del Reparto operativo di Ferrara e di Comacchio, sul posto anche per i rilievi scientifici. Dai primi accertamenti, sui corpi risultano segni di aggressione e si indaga per duplice omicidio. Le vittime sono Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni.

I loro corpi, secondo quanto si apprende, sono stati trovati in due punti diversi: lui in garage e lei in cucina, con sacchetti di plastica in testa. Le vittime sono i titolari del ristorante La Greppia di San Giuseppe di Comacchio. La coppia ha due figli, un 16enne, che ha ritrovato i corpi dei genitori e un altro più grande che vive e studia a Torino.

Nella casa - la località esatta è Pontemaodino, in via Fronte Primo Tronco 100/A - sono al lavoro i carabinieri della Scientifica e i rilievi sono coordinati dal pm di turno, Giuseppe Tittaferrante.

Al momento sono aperte tutte le ipotesi, con la certezza che si tratterebbe di un duplice omicidio - e non di un omicidio-suicidio, ipotesi avanzata nei primi momenti e prima del sopralluogo - viste soprattutto le lesioni che i due avrebbero alla testa.