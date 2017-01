Libia: Perrone, primi a riaprire sede per ruolo Italia

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "C'è sempre una situazione di rischio, ma considerato il nostro ruolo particolare in Libia abbiamo deciso di fare questo investimento politico". Lo ha detto all'ANSA l'ambasciatore italiano a Tripoli, Giuseppe Perrone, che oggi si è insediato nella capitale libica dopo aver presentato le credenziali al premier Serraj. Perrone ha avuto un colloquio con Serraj e con il ministro degli Esteri libico, che hanno ringraziato l'Italia per essere stato il primo Paese occidentale a riaprire la propria ambasciata dal 2014. L'Italia e la Libia sono impegnate per "rilanciare le relazioni bilaterali in tutti campi" e l'Italia "continuerà a sostenere i libici sulla strada della riconciliazione nazionale e del consolidamento del quadro istituzionale e democratico". Sul dossier migranti, Perrone ha sottolineato che la visita a Tripoli del ministro dell'Interno Minniti è stata "un grande successo", perché i libici si sono impegnati a "lottare contro l'immigrazione illegale ed il traffico di esseri umani".