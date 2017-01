Onu: Guterres, 'prevenzione conflitti sia priorità comune'

(ANSA) - NEW YORK, 10 GEN - "E' scioccante la moltiplicazione dei conflitti a cui assistiamo nel mondo di oggi. La verità è che la prevenzione deve essere la nostra priorità comune": lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, prima della riunione del Consiglio di Sicurezza, la prima a cui partecipa l'Italia come membro non permanente, con il ministro degli esteri, Angelino Alfano. "E' più intelligente prevenire le crisi che intervenire dopo - ha aggiunto Guterres - e la prevenzione non deve essere soltanto diplomatica, ma deve anche creare le condizioni per il rispetto dei diritti umani e lo sviluppo sostenibile".