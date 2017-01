L.elettorale:Rosato,altri han detto no parlarne prima del 24

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Dobbiamo prendere atto che, nonostante i nostri inviti reiterati agli altri partiti a sedersi a un tavolo sulla legge elettorale, la risposta è stata un no e quindi non ci resta che attendere la sentenza della Consulta" sull'Italicum attesa per il 24 gennaio. Lo afferma il capogruppo Pd Ettore Rosato parlando con i cronisti alla Camera. "Il Mattarellum è la proposta approvata all'unanimità dall'assemblea Pd e non la archiviamo", risponde a chi gli domanda se il no degli altri partiti al ritorno al Mattarellum possa indurre il Pd a ritirare la sua proposta.