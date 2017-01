Maltempo: parroco Genova raccoglie scaldini per senza dimora

(ANSA) GENOVA, 10 GEN - Cuscini termici e scaldamani per aiutare chi dorme in strada la notte ad affrontare l'emergenza freddo. La proposta è partita da don Valentino Porcile, parroco della chiesa della Annunziata di Sturla che ha lanciato l'idea tramite i social network. "Ho messo a disposizione la chiesa per i poveri, ma molti poveri e chi li conosce bene lo sa, non vogliono lasciare il loro posto in strada, dove dormono, neanche con questo freddo" ha scritto don Porcile su Facebook. "In pieno centro città anche ora durante il giorno fa freddo, anche ora trovi poveri avvolti nei cartoni e nelle coperte. Bisogna portare loro il caldo perché non muoiano di freddo". L'idea è di far arrivare ai clochard i cuscinetti che, schiacciati, producono calore per alcune ore. "Aiutateci. Portatecene qui in parrocchia a Sturla, e noi li portiamo ai poveri". Chi vuole si muova - ha scritto ancora il sacerdote - compri di questi cuscinetti e li porti ai poveri. O li porti qui nella nostra parrocchia. Noi li porteremo a loro".