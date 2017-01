Maltempo: caldaia rotta, a casa 700 studenti di liceo Pavia

(ANSA) - PAVIA, 10 GEN - Oltre 700 studenti del liceo scientifico 'Torquato Taramelli' di Pavia sono rimasti a casa oggi, perchè, per il secondo giorno, le aule erano al freddo a causa di una caldaia rotta già prima delle vacanze natalizie. Il preside Dario Codegoni aveva segnalato alla Provincia (l'ente competente) con ripetute e-mail inviate dal 23 dicembre al 1 gennaio, il guasto, ricevendo risposta soltanto il 3 gennaio. Ieri al rientro delle vacanze, il guasto quindi non era ancora stato riparato, ma gli studenti hanno resistito ugualmente al freddo. Oggi invece in massa hanno deciso di non andare a scuola e il preside ha già annunciato che la loro assenza sarà giustificata.