Boldrini, prematuro parlare di mia candidatura

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Laura Boldrini "conferma di essere molto interessata alla ricostruzione di un'area politica progressista, ma non c'è stata nessuna interlocuzione nè con Matteo Renzi nè con Giuliano Pisapia in merito a sue possibili future candidature". E' quanto si apprende in ambienti della presidenza della Camera, in cui si chiarisce che "al momento", parlare di una candidatura della presidente della Camera Boldrini "è prematuro ed inopportuno". "Anche perchè - viene spiegato da fonti della Presidenza della Camera - da un lato c'è prima da sviluppare un confronto sul programma, tema su cui in questa legislatura il centrosinistra ha messo in luce profonde divisioni interne. Ma pure perchè non è ancora chiaro quale sarà la nuova legge elettorale, e se essa sarà tale da spingere verso coalizioni anche nell'area progressista". E dunque, è stato chiarito, "al momento, parlare di una candidatura di Boldrini è prematuro ed inopportuno".