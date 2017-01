Amb. Libia a Roma plaude a riapertura ambasciata a Tripoli

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "La riapertura dell'ambasciata italiana a Tripoli dimostra la priorità data al Mediterraneo, riguardo alle sfide comuni per la sicurezza, da entrambi i Paesi". Lo ha detto all'ANSA l'ambasciatore libico in Italia, Ahmed Safar, aggiungendo che questo "sottolinea anche la priorità data dalla politica estera italiana alla stabilità della Libia, nel momento in cui l'Italia si insedia al Consiglio di sicurezza dell'Onu e si prepara a guidare il G7". "Inoltre la riapertura dell'ambasciata sarà utile non solo alle relazioni bilaterali tra i due Paesi, ma - ha sottolineato - fungerà anche da catalizzatore per gli altri Paesi che vorranno riaprire le loro missioni" in Libia.