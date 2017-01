007 a Trump, 'Mosca ha materiale per ricattarlo'

(ANSA) - WASHINGTON, 11 GEN - Informazioni classificate presentate la scorsa settimana dai vertici degli 007 Usa al presidente Barack Obama e al presidente eletto Donald Trump parlano di presunto materiale in possesso dei russi con informazioni compromettenti per il tycoon, che sarebbe quindi a rischio ricatto. Lo rivelano diversi media americani, tra cui il New York Times che definisce di natura "volgare" alcune delle informazioni. Il presidente eletto nega tutto con un tweet: "Notizie false. Una vera e propria caccia alle streghe politica". Il presidente eletto nega tutto con un tweet: "Notizie false. Una vera e propria caccia alle streghe politica". Al momento nessuna delle fonti ufficiali americane - tra 007, Fbi e Casa Bianca - ha commentato la vicenda.