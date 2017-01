M5s: eurodeputato Affronte passa ai Verdi

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - L'eurodeputato M5S Marco Affronte lascia i grillini per unirsi ai Verdi europei. Lo ha annunciato lo stesso Affronte in una breve dichiarazione spiegando che si tratta di una "decisione sofferta" ma che "non ci sono più le condizioni per restare". L'eurodeputato ha detto di non sapere quanti altri seguiranno la sua strada e di non temere di dover pagare una penale. "I Verdi italiani danno il benvenuto all'europarlamentare Marco Affronte", è il commento del portavoce dei Verdi Angelo Bonelli.