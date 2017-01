Maltempo: freddo in aule, a Prato studenti liceo se ne vanno

(ANSA) - PRATO, 11 GEN - Circa 320 studenti del Liceo classico 'Cicognini Rodari' di Prato questa mattina non sono entrati in classe in segno di protesta contro le basse temperature nelle aule: hanno manifestato per circa un ora di fronte alla scuola e poi sono andati via. Il motivo del freddo nella maggior parte delle aule è dovuto probabilmente a problemi alle tubature dell'impianto di riscaldamento. I genitori degli alunni hanno inviato al sindaco Matteo Biffoni una lettera: "Al rientro, abbiamo trovato una temperatura glaciale, come del resto è anche oggi. Siamo consapevoli che ciò è da imputarsi anche al fatto che la scuola è stata chiusa per le vacanze natalizie, oltre che alla circostanza eccezionale delle temperature particolarmente basse di questo periodo; ricordiamo però che il problema della bassa resa dell'impianto di riscaldamento è un problema di vecchia data. Le chiediamo dunque di intervenire per aiutarci, rendendoci disponibili a fare la nostra parte, organizzando una raccolta fondi per contribuire alle spese".