Trump: Cremlino smentisce dossier

(ANSA) - MOSCA, 11 GEN - "No, il Cremlino non ha informazioni compromettenti su Trump": lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, smentendo la notizia non verificata di presunte informazioni di natura "volgare" su Donald Trump in mano ai russi. "E' assolutamente una bufala, un'assoluta montatura, una completa fesseria. Il Cremlino non si occupa della raccolta di informazioni compromettenti. Ciò si chiama pulp fiction,", ha dichiarato Peskov assicurando che Mosca non ha informazioni compromettenti neanche su Hillary Clinton. Il portavoce del Cremlino ha bollato la notizia come "un evidente tentativo di danneggiare i rapporti bilaterali" tra Usa e Russia. "La fabbricazione di tali montature, la qualità della parte aperta della precedente relazione (sui presunti attacchi hacker russi al partito democratico, ndr) e la qualità di questa bufala sono paragonabili, la qualità di questo pezzo di carta parla da sé", ha dichiarato Peskov.