Balcani sempre nella morsa di gelo e neve

(ANSAmed) - SARAJEVO/BELGRADO, 11 GEN - Nei Balcani resta molto difficile la situazione per l'ondata di gelo, neve e ghiaccio che da oltre una settimana imperversa sull'intera regione. In Bosnia-Erzegovina e' salito a sei il bilancio delle vittime dopo che altri due uomini sono stati trovati morti per assideramento Nella capitala bosniaca interi quartieri sono rimasti senz'acqua per la rottura delle tubature legata alle basse temperature. Anche nella vicina Serbia la situazione resta difficile. In 13 municipalità e' stato decretato lo stato di emergenza, e quasi 150 persone state evacuate da villaggi rimasti isolati per l'impraticabilità delle strade. In Serbia le vittime del gelo sono finora sette. L'emergenza riguarda anche i circa 2 mila migranti e profughi che da mesi bivaccano davanti alla stazione degli autobus a Belgrado, e che cercano riparo in garage pubblici e rifugi di fortuna. Per loro sono mobilitate ong e organizzazioni umanitarie.