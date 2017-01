Scuola: il 13 gennaio "notte" nazionale del liceo classico

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - La cultura classica è morta davvero? Pare proprio di no. Lo dimostra la nuova edizione della "Notte Nazionale del liceo classico" che venerdì coinvolgerà quasi 400 scuole di tutta Italia. Musica, mostre, conferenze, progetti internazionali, ricostruzioni storiche, teatro, letture animate, degustazioni, sono previste nella "sicura convinzione che dal passato ci arriva un messaggio potente e che il presente non basta". Tra le tante adesioni quella del "Manara" di Roma dove è prevista Pamela Villoresi e la Legio XXX che si occupa di ricostruzioni fedeli dell'antica Roma. Letture dei classici, gara culinaria e storia del restauro al "Virgilio", sempre di Roma. Al "Paolo Diacono" di Cividale del Friuli incontri e approfondimenti realizzati da prof e allievi. Anche il "Cassini" di Sanremo partecipa all'evento, nato tre anni fa dall'idea del prof Rocco Schembra del liceo "Gulli e Pennisi" di Acireale. La festa si terrà anche al Sud, come al "Diodato Borrelli" di S.Severina (Crotone).