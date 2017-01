Spari in piazza per "salutare" l'anno nuovo: 25enne scoperto grazie a un video su Facebook

Un operaio di 25 anni di Vigevano è stato denunciato dai carabinieri per aver esploso numerosi colpi di pistola in aria la notte a Capodanno sotto i portici della quattrocentesca piazza Ducale. In realtà la notte di San Silvestro nessuno se ne era accorto o aveva dato l’allarme, ma gli amici i giorni successivi hanno postato un filmato su Facebook e qualcuno si è rivolto ai carabinieri. Il video è poi stato tolto ma era stato già acquisito dagli inquirenti, che dalle immagini hanno identificato chi ha sparato. E’ stata perquisita la sua abitazione, dove è stata sequestrata una pistola semiautomatica a salve Bruni modello 92 e 11 munizioni calibro 9, sempre a salve. L’operaio è stato denunciato per esplosioni pericolose in luogo pubblico e porto illegale di armi.