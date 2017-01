007 Israele, Hamas ha violato i telefoni dei nostri soldati

(ANSA) - TEL AVIV, 11 GEN - Hamas ha acquisito la capacità di accedere ai telefoni cellulari dei soldati israeliani, di raccogliere le informazioni già custodite e di utilizzarli (all'insaputa degli interessati) come strumento per seguire da vicino le loro attività, anche quando gli apparecchi sono spenti. Lo ha rivelato oggi alla stampa una fonte dell'intelligence militare israeliana. Secondo la fonte, negli ultimi mesi decine di telefoni militari sono stati violati da Hamas. Adesso i vertici dell'esercito sono impegnati a loro volta a chiudere la falla. "Il rischio potenziale non è indifferente, ma finora i danni sono stati limitati", ha precisato la fonte. I militari erano 'adescati' sui social media attraverso falsi account di persone che si conquistavano la loro fiducia.