Lavoro: lustrascarpe mestiere in estinzione? Non a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 11 GEN - Sembrava un mestiere in via di estinzione quello del lustrascarpe. Eppure adesso potrebbe trasformarsi in un'occasione di lavoro con la creazione di dieci postazioni nei punti nevralgici di Palermo. L'iniziativa è del presidente di Confartigianato Palermo, Nunzio Reina, che invita gli interessati a proporre la propria candidatura. Chi verrà scelto farà parte di una cooperativa. Le spese saranno sostenute dall'associazione. "I selezionati saranno poi formati da storici artigiani con un corso gratuito. Chiederemo al Comune l'autorizzazione per collocare le varie postazioni, che prevediamo sotto i portici di via Ruggero Settimo, in via Libertà, piazza Castelnuovo, via Emerico Amari, piazza San Domenico, piazza Borsa, piazza Verdi, via Maqueda, corso Vittorio Emanuele e stazione centrale. Non ci sono limiti di età", dice Reina. E' possibile inviare il proprio curriculum all'indirizzo mail presidente@confartigianatopalermo.com. (ANSA).