Disse 'terrone' a Napolitano, un anno a Umberto Bossi

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - La Corte d'Appello di Brescia ha condannato Umberto Bossi ad un anno per vilipendio al Capo dello Stato. In primo grado la condanna era stata di diciotto mesi. Il fatto è relativo al 29 dicembre 2011 quando l'ex leader della Lega insultò l'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al quale diede del "terrone" durante una manifestazione ad Albino (Bergamo) e al quale fece anche il gesto delle corna. Bossi non era presente in aula dove era rappresentato dal suo legale Matteo Brigandì.