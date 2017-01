Impugnato regolamento M5s su espulsioni, Grillo in tribunale

(ANSA) - ROMA, 11 GEN -Da domani finisce 'sotto processo' anche il nuovo Statuto e il nuovo Regolamento M5s che stabilisce le espulsioni, votato in rete ed approvato lo scorso ottobre. Alcuni iscritti al M5s, rappresentati dall'avvocato Lorenzo Borrè, hanno infatti deciso di impugnare Statuto e Regolamento davanti ad un giudice dove sarà chiamato Beppe Grillo in qualità di rappresentante legale dell'associazione M5s. Per Statuto e Regolamento verrà anche chiesta al Tribunale la sospensione cautelare.