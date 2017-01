Crac Gusella: il pm chiede condanne per gli eredi del marchio

Il pm di Milano Maurizio Ascione ha chiesto tre condanne fino a 4 anni di carcere per bancarotta fraudolenta per tre persone, tutti eredi di Dino Gusella, il fondatore dello storico marchio di scarpe per bambini nato a Milano nel 1932 e che è stato riferimento per un’intera generazione di milanesi.

In particolare, il pm nel processo con rito abbreviato ha chiesto 4 anni per Andrea Gusella Calestri, 3 anni per Luigi Calestri e un anno e 4 mesi per Ines Gabriella Gusella. Mentre un quarto imputato, Marco Gusella Calestri, è in fase di udienza preliminare (ribadita per lui la richiesta di processo) e il gup Manuela Accurso Tagano deciderà sulla posizione di tutti e quattro nell’udienza fissata per il prossimo 17 febbraio.

Gli imputati rispondono in qualità di consiglieri di amministrazione della società, dichiarata fallita il 21 luglio 2011, dopo due tentativi non andati in porto e respinti dal Tribunale fallimentare di ricorrere a procedure concordatarie (la prima nel settembre 2010 e la seconda nell’aprile 2011). Oltre ad essere amministratori, poi, erano anche proprietari dell’azienda che vantava diversi negozi, in seguito liquidati, nelle vie dello shopping di Milano, e a Bergamo, Brescia, Como, Varese, Roma, Parma, e Pavia. Dopo il crac, grazie all’intervento del gruppo di Hong Kong Dragon Crowd Enterprise, il marchio è rinato e tornato sul mercato nel 2013 e ha aperto anche un punto vendita a Pechino.

Come si legge nel capo di imputazione, gli imputati sono accusati di bancarotta fraudolenta in quanto «distraevano, occultavano, dissimulavano, dissipavano l’attico della società sito in zona San Vittore, disponendone la cessione nel gennaio 2003 a favore dello stesso Luigi Calastri con una minusvalenza di 587.690,20 euro, non riscuotendo il prezzo pur con la immissione in possesso dell’acquirente, cagionando un danno patrimoniale di rilevante gravità».