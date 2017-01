Cecenia: agente ucciso in scontro a fuoco

(ANSA) - MOSCA, 12 GEN - Quattro miliziani e un agente delle forze dell'ordine russe sono stati uccisi ieri sera in uno scontro a fuoco nell'ambito di "una operazione speciale nei villaggi del distretto di Kurchaloy", in Cecenia: lo dichiara il controverso leader dell'instabile repubblica nel Caucaso russo, Ramzan Kadyrov, aggiungendo che un miliziano è stato catturato e un altro "è riuscito a scappare a causa del buio". Secondo il luogotenente di Putin in Cecenia, decine di persone sono state arrestate negli ultimi giorni e tra i fermati ci sarebbero dei familiari di "Isa Muskiyev, uno dei più sanguinari capibanda". Rispondendo a una domanda su eventuali legami dei miliziani con l'Isis, Kadyrov - citato dall'agenzia Interfax - ha risposto: "Certo, i legami erano stretti e concreti, su questo non ci sono dubbi". Le parole del leader ceceno, accusato di gravi violazioni dei diritti umani, sono comunque difficilmente verificabili.