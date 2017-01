(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Il cadavere di una donna decapitata è stato ritrovato in un palazzo in piazza Vittoria, a Brescia, nella tromba delle scale interne condominiali. La testa, segnata da un forte colpo, era accanto al corpo. La vittima è una 56enne. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, e tra queste anche il gesto volontario. La lesione potrebbe essere stata provocata dall'urto contro una ringhiera. Sul posto sono all'opera gli agenti della squadra Mobile.