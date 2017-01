(ANSA) - TORINO, 12 GEN - Condanne a pene comprese fra i 5 e i 6 anni di carcere sono state chieste dal pm Antonio Rinaudo, a Torino, al processo per l'attacco portato dai No Tav al cantiere di Chiomonte, in Valle di Susa, il 19 luglio 2013. Fra le accuse contestate a vario titolo ai sette imputati figura il porto di armi da guerra in relazione al possesso di molotov. I disordini, dopo una "passeggiata" nei boschi di centinaia di attivisti, proseguirono per diverse ore nel corso della notte. (ANSA).