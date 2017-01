Presidenza Pe: Weber, importante che Salvini non voti Tajani

(ANSA) - BRUXELLES, 12 GEN - "Per noi è un importante messaggio che Matteo Salvini abbia detto ieri che non voteranno Antonio Tajani" nello scrutinio per la presidenza del Parlamento Ue. E' Manfred Weber, capogruppo popolare all'eurocamera, a rallegrarsi per il mancato supporto al suo candidato da parte del leader del Carroccio e vicepresidente del gruppo ENF, Europa delle Nazioni e della Libertà, guidato da Marine Le Pen. "Escludo - ha affermato ancora Weber in un incontro con alcuni giornalisti - qualsiasi contatto tra me e Tajani con questi gruppi euroscettici e populisti", ma, ha attaccato il capogruppo PPE, "questo non vale per altri gruppi: Pittella (candidato S&D, ndr) ha contattato il Gue (Gruppo della Sinistra unitaria, ndr) e anche se non tutti tra loro sono anti-Ue alcuni lo sono". (ANSA).