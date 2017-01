Processo rating:pm,condannare analista Fitch a 9 mesi

(ANSA) - TRANI, 12 GEN - Il pm del Tribunale di Trani, Michele Ruggiero, ha chiesto la condanna alla pena di 9 mesi di reclusione e 16mila euro di multa al termine della requisitoria al processo per manipolazione del mercato a carico dell'analista di Fitch David Riley, all'epoca dei fatti capo del rating sovrano. Riley è accusato di aver fornito in due occasioni (il 10 e il 17 gennaio 2012) anticipazioni sull'imminente doppio declassamento del rating dell'Italia (da A a BBB+) deciso da Fitch ufficialmente solo il 27 gennaio 2012. In questo modo - secondo l'accusa - ha turbato in negativo l'andamento del mercato finanziario italiano.