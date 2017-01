Mattarella, cultura decisiva contro ritorno nazionalismo

(ANSA) - BOLOGNA, 12 GEN - "Oggi il diritto comune europeo nuovo potrebbe essere messo in discussione dal ritorno nazionalistico, che sarebbe la retroguardia del diritto europeo: un arretramento. Contro questo arretramento la cultura è decisiva". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un breve discorso nell'aula magna dell'università di Bologna dove ha ricevuto la massima onorificenza accademica del Sigillum Magnum. Il capo dello Stato, nel ricevere l'onorificenza, ha sottolineato l'esperienza, nel Medioevo, della scuola dei glossatori di Bologna avviata da Irnerio. "Allora quella esperienza - ha argomentato - fu attenuata dal forte rafforzarsi, progressivo, degli Stati nazionali, inevitabile. Oggi - ha ribadito - il diritto comune europeo nuovo potrebbe essere messo in discussione dal ritorno nazionalistico".