Siria: Putin-Erdogan, tregua regge

(ANSA) - MOSCA, 12 GEN - La tregua in Siria regge: i presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, si sono detti d'accordo su questo in una conversazione telefonica. A riferirlo e' il Cremlino in una nota. "Gli accordi raggiunti con la mediazione russa e turca tra il governo della repubblica araba siriana e l'opposizione moderata sulla cessazione delle ostilità è generalmente osservata", si legge nel comunicato. Il Cremlino sottolinea poi che Putin ed Erdogan hanno sono concordi nel "continuare gli sforzi congiunti per preparare i colloqui tra le parti ad Astana".