Gb: cancellate decine di voli per maltempo

(ANSA) - LONDRA, 12 GEN - Una ondata di maltempo, con neve e gelo, che ha già colpito la Scozia, si sta spostando verso l'Inghilterra causando forti disagi ai trasporti. Secondo Sky News, in previsione di forti nevicate gli aeroporti londinesi di Heathrow e Gatwick hanno cancellato decine di voli. I passeggeri sono stati invitati a chiedere informazioni alla propria compagnia aerea prima di andare allo scalo. Avvisi per venti forti e nevicate sono stati diffusi dal Met Office, in particolare per la Scozia, dove si segnalano incidenti automobilistici non gravi e la chiusura di alcune strade.