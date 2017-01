Cremlino, tra Russia e Usa servono rispetto e dialogo

(ANSA) - MOSCA, 12 GEN - Tra Russia e Usa servono "dialogo" e "reciproco rispetto": lo ha affermato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov. "Il presidente Putin - ha detto Peskov - con le proprie azioni e nelle sue dichiarazioni dimostra chiaramente e senza equivoci di essere pronto a rispettare i nostri partner, ma questo rispetto può essere solo reciproco, non può essere unilaterale. Dal nostro punto di vista - ha proseguito il portavoce del Cremlino - ci deve essere molto più rispetto reciproco nei rapporti russo-americani". Peskov ha quindi dichiarato che "a Mosca si spera" che Putin e Trump "trovino un linguaggio comune" e ha ricordato che lo stesso "Trump ha parlato di disponibilità al dialogo", ma questo - ha sottolineato sempre Peskov - non significa "prontezza a essere d'accordo su tutto". Secondo il portavoce del Cremlino, "tale dialogo" è ciò che "aiuterà a cercare una via d'uscita a molte situazioni complicate".