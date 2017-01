Picchiata da ex perse milza, miss arrestata

(ANSA) - CASERTA, 12 GEN - Sarebbe andata con un'amica a casa dell'ex fidanzato minacciandolo e violando una precedente ordinanza che le vietava di avvicinarsi ai luoghi frequentati dall'ex: è finita per questo agli arresti domiciliari Rosaria Aprea, la 24enne miss di Macerata Campania (Caserta) divenuta testimonial della lotta contro la violenza sulle donne dopo che nel 2013 le fu asportata la milza in seguito alle percosse subite da un altro ex compagno, Antonio Caliendo, che è stato condannato ed ora è in carcere. L'Aprea, indagata per il reato di stalking, è stata arrestata insieme alla 34enne Jeanette Boutria; i carabinieri hanno notificato alle due donne l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura.