Sfregiata con acido: ex insiste su alibi, ero con una donna

(ANSA) - RIMINI, 12 GEN - Jorge Edson Tavares, il 29enne di Capo Verde accusato di aver sfregiato con l'acido la sua ex Gessica Notaro, riminese di 28 anni, sentito dalle forze dell'ordine, insiste a sostenere di avere un alibi. L'uomo ha infatti raccontato di aver passato la notte tra martedì e mercoledì (quando Gessica è stata aggredita) con una donna a Cattolica. La persona indicata è stata a sua volta sentita dalla polizia: ma nella dichiarazione che ha reso risulterebbero delle incongruenze sugli orari nei quali i due sarebbero stati assieme. È stata Gessica Notaro a indicare quale responsabile il suo ex, già ammonito dal questore nel mese di agosto per stalking nei confronti della ragazza. Tavares è stato rintracciato dalla polizia ieri mattina nell'appartamento dove alloggia, in zona ospedale. È sottoposto a fermo con le accuse di lesioni aggravate, in attesa della convalida dell'arresto. (ANSA).