Mattarella, selfie e auguri a studenti Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 12 GEN - All'Università di Bologna dove ha ricevuto il 'Sigillum Magnum', la massima onorificenza accademica dell'Alma Mater, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha trovato il tempo per un selfie e uno scambio di auguri con alcuni studenti del'Ateneo. Uscendo dal Rettorato, nel cuore della cittadella universitaria, il Capo dello Stato è stato avvicinato da tre matricole di Scienze Politiche - il bolognese Omar, il romano Adriano e il reatino Francesco, tutti 19 enni - che gli hanno chiesto di scattare una foto insieme a loro con il telefonino: "Ci ha detto, "Volentieri" - raccontano - e poi ci ha fatto "Tanti auguri per gli studi'". In Rettorato, il presidente della Repubblica si è intrattenuto per una colazione alla quale hanno preso parte, tra gli altri, anche Romano Prodi e Pier Ferdinando Casini.