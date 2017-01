A febbraio a Rimini congresso fondativo di Sinistra italiana

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il Congresso fondativo di Sinistra Italiana si terrà a Rimini dal 17 al 19 febbraio. Lo annunciano in una conferenza stampa a Montecitorio gli esponenti di Sinistra Italiana. "Sarà un evento rilevante per la Sinistra in generale e per la politica italiana. E' l'unico cantiere democratico e partecipativo a sinistra visto che il Pd ha congelato la propria vita democratica interna", sottolinea Alfredo D'Attorre che spiega: "mettiamo a disposizione di tutti, dei tanti elettori che non hanno più una casa, la possibilità di costruire un nuovo soggetto, che non appartiene a nessuno e che non ha un padrone. Offriamo qualcosa di inedito per la politica italiana: un congresso democratico il cui esito non è ancora scritto e la cui sovranità appartiene a chi si iscrive". Il documento sul quale si baserà il congresso si intitola "C'è alternativa" e si compone di 17 capitoli. "La nostra ambizione è far uscire la sinistra italiana ed europea dal vicolo cieco in cui si è cacciata", sottolinea Fabio Mussi.