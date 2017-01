Due anziani coniugi a Padova trovati morti, probabile malore

(ANSA) - PADOVA, 12 GEN - Sarebbero naturali, pare un duplice malore a distanza di pochi minuti uno dall'altro, le cause della morte di Michele Perin, 85 anni, e Cesarina Pescante, 84 anni, i due anziani trovati senza vita nella loro abitazione in zona Arcella, a Padova. Secondo quanto si è appreso, non è stata decisa l'effettuazione dell'autopsia e le due salme sono state affidate ai familiari per il rito funebre. I corpi dei due anziani erano stati trovati ai piedi delle scale, accanto alla porta d'ingresso. Stando a una prima ricostruzione, sulla base degli accertamenti compiuti dai carabinieri, uno dei due si sarebbe sentito male crollando a terra senza vita, poco dopo scoprendo il corpo del congiunto l'altro sarebbe stato a sua volta sopraffatto da un malore.