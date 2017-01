M5s:Bulgarelli, piattaforma Rousseau segreteria Movimento?

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Ma l'associazione Rousseau è 'la segreteria' del partito 5 stelle ovvero il centro dei cerchi e cerchietti magici del moVimento? E pensa se non stessero lavorando al DDM (Direct democracy movement)....Beppeeeeeeeeee aiutaci tu!". Così in un post su Fb la senatrice M5s Elisa Bulgarelli. Il post della senatrice Bulgarelli (non nuova a critiche rispetto al M5S negli ultimi tempi) scatena un dibattito serrato su Facebook. Dibattito che vede gli utenti divisi. Tanti non concordano e c'è chi attacca: "La cosa bella di Rousseau è che tutti i cerchietti magici saranno comunque e sempre messi in votazione tra tutti gli iscritti al m5s. Ora è famosa su Repubblica con sta cagata di post, si goda la celebrità". "A quando il trasloco in altri lidi?", ironizza un altro utente mentre c'è chi, nelle parole della senatrice, nota "aria di stanca".