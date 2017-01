La miss picchiata diventa stalker: arrestata

Accusata di stalking nei confronti di un suo ex fidanzato, è finita ai domiciliari Rosaria Aprea, la 24enne di Macerata Campania (Caserta), Miss Coraggio alle finali di Miss Italia 2014, divenuta testimonial della lotta contro la violenza sulle donne dopo che nel 2013 le fu asportata la milza in seguito alle percosse subite da un altro ex compagno, Antonio Caliendo, che per quei fatti è stato condannato ed è tuttora in carcere.

Aprea è stata arrestata insieme alla 34enne Jeanette Boutria; alle due donne i carabinieri hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura guidata da Maria Antonietta Troncone.

Per l’accusa la miss si sarebbe recata, la sera della scorsa vigilia di Natale, con un’amica a casa del padre dell’ex fidanzato Pasquale Russo, dal quale ha avuto un figlio, minacciandolo e violando una precedente ordinanza giudiziaria che le vietava di avvicinarsi ai luoghi frequentati dall’uomo. L'Aprea però non ci sta e tramite il suo avvocato civilista Carmen Posillipo si difende dalle contestazioni. «Tra Rosaria e Russo - spiega il legale - era in corso fino a pochi mesi una causa relativa all’affidamento del figlio di tre anni. Nel settembre scorso il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere ha emesso un’ordinanza che concedeva l’affidamento privilegiato del bimbo a Rosaria, consentendo a Russo di vedere il figlio in giorni prestabiliti; inoltre, proprio in virtù dell’ordinanza che vietava a Rosaria di avvicinarsi ai luoghi frequentati dall’ex, il collegio aveva disposto che lo scambio del bimbo avvenisse tramite i nonni. La sera del 24 dicembre scorso Rosaria è così andata a casa del papà di Russo per riprendersi il piccolo, ma non gli è stato consegnato. Poi è sceso Russo e ha aggredito la mia assistita, che ha chiamato i carabinieri e ha presentato denuncia». Anche Russo però ha presentato denuncia, e dalle sue dichiarazioni sono partite le indagini di Procura e Carabinieri che hanno portato in pochi giorni il Gip ad aggravare a carico di Aprea la precedente misura del divieto di avvicinamento disponendo gli arresti domiciliari.